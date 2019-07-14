شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل .. اندلاع اشتباكات مسلحة وتبادل مكثف لاطلاق النيران في شمال العاصمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سمع دوي انفجارات بعيدة المصدر وتبادل مكثف لاطلاق للنيران في بشمال العاصمة صنعاء . ولم يتسني لليمني اليوم التثبت من مصادر اطلاق النيران التي لاتزال تسمع حتي لحظة نشر هذا الخبر.

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