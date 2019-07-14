لجنة إعادة الإنتشار في الحديدة تستأنف اجتماعاتها في عرض البحر

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – الحديدة

تبدأ لجنة إعادة الإنتشار في الحديدة اليوم الاحد الموافق 14 يوليو 2019م عقد اول إجتماعاتها، بين الاطراف اليمنية.

ومن المقرر أن يعقد الاجتماع بلقاء ثلاثي يعقد على متن سفينة في البحر الأحمر بناءاً على طلب وفد حكومة المرتزقة ، وهو ما اعتبره المراقبون عرقلة لجهود رئيس لجنة إعادة الإنتشار في الحديدة .

وياتي الاجتماع بعد شهرين من القطيعة، على اثر رفض وفد المرتزقة تنفيذ المرحلة الأولى من اتفاق استوكهولم والذي بدأ الوفد الوطني بتنفيذه من طرف واحد عبر الانسحاب من مواني الحديدة فيما رفض المرتزقة تنفيذ اي خطوة .