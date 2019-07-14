شكرا لقرائتكم خبر عن مجتهد يفجر ”الآن” مفاجأة ثقيلة ويكشف عن ”صفقة سرية” قدمها محمد بن سلمان للحوثي مقابل هذا الشرط.. والإمارات تتدخل والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - لفت المغرد السعودي الشهبر "​مجتهد​" إلى أن "ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يستخدم وسطاء من القبائل اليمنية لإقناع ​الحوثيين​ بالتفاهم. اخبار تهمك: Advertisements وبحسب مجتهد، فإن الأمير بن سلمان يعرض على الحوثيين تسليمهم ​الشمال​ بالكامل مقابل عدم التدخل ب​الجنوب​. إضافة إلى غض الطرف عن مشروع أنبوب ​النفط​ الذي يمر في منطقة المهرة. وذكر أن الحوثيين يرفضون ويصرون على كامل اليمن مع اعتذار سعودي إماراتي وتعويضات بعشرات المليارات".

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