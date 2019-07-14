شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : أبناء الشيخ زايد يطيحون بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم من منصبه والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف حساب “بدون ظل” على تويتر، –الذي يعرّف نفسه أنه ضابط في جهاز الأمن الإماراتي ان .اجتماع طارئ عقده أبناء الشيخ زايد للاطاحة بحاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم من منصبه وان هذا الامر سيتم عنه رسميا في غضون ساعات قليلة.

واوضح الحساب الاماراتي ان التسريبات الفاضحة ضد حاكم دبي محمد بن راشد، عن تحرشه بنساء من عائلة ابناء زايد سوف تساهم في اثارة النقمة عليه على المستوى الشعبي وان الاطاحة به ستلقي الارتياح.

وقال في تغريدةٍ له بتويتر إن “التسريبات المشينة التي تخرج ضد محمد بن راشد مرة بتحرشه بابنته جليلة، ومرة بابنته الشيخة شمسة، وخيانة الأميرة هيا مع اجنبي، جميعها خارجه من جهاز الأمن الإماراتي”.

وذكر أن تلك التسريبات تتم بتعليمات من الشيخ طحنون بن زايد، شقيق ولي عهد ابوظبي ومستشاره للأمن القومي، وهدفها إضعاف محمد بن راشد داخليا وخارجيا.حسب “بدون ظل”.

وأضاف في تغريدةٍ أُخرى إلى أنّ هناك خلافات لا ينكرها احد بين محمد بن راشد وزوجته الأميرة هيا، وأن القضاء البريطاني سيأخذ مجراه القانوني، لافتاً إلى أنّ التسريبات تخرج من جهاز الأمن الإماراتي بهدف ارغام “بن راشد” على عدة تنازلات ومن اهمها الخروج بتصريح سياسي ضد ايران، وهذا الامر يتعارض مع سياسة دبي.وفق “بدون ظل”.