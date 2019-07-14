شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة تحقيق تكشف عن فساد وسوء إدارة وراء حادث طيران اليمنية الأخير والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف مصدر حكومي عن مضمون تقرير اللجنة الحكومية الخاصة بالتحقيق في حادث طيران اليمنية الأخير ونجاتها من السقوط بعد إقلاعها من مطار القاهرة.



وقال المصدر لـ”المصدر أونلاين” إن التقرير الذي قدمته اللجنة المعنية بالتحقيق في حادث طيران اليمنية وناقشته الحكومة في اجتماعها الأخير الأربعاء الماضي تضمن أسباب عدة للحادث أبرزها فساد ينخر الشركة وسوء إدارة تسبب في تهالك إمكاناتها وتدهور أدائها بشكل متسارع.

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وكان مجلس الوزراء شكل لجنة وزارية للتحقيق في حادث الهبوط الإضطراري الذي شهدته طائرة تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار القاهرة، وقدم تقريراً ناقشه المجلس دون أن يتم توزيعه على الوزراء وتم رفعه بشكل سري لرئيس الجمهورية.



وحسب المصدر الحكومي الرفيع الذي اشترط عدم ذكر اسمه لأنه غير مخول بالحديث في هذاا الموضوع فإن المشكلة كانت واضحة قبل اقلاع الطيارة من مطار القاهرة، وأنها غير مهيأة للعمل لكن الإدارة تجاوزت المعايير وسمحت بتسيير رحلات على متنها.



وحسب التفاصيل الفنية التي تضمنها التقرير فإنه كان هناك مشكلة في الجنيحات التي تنفتح عند الاقلاع وأنها لم تغلق بعد إقلاع الطيارة مما ادى الى ضعف في التحليق، فقام الكابتن بعمل ارتعاش للطائرة لغرض محاولة اغلاق هذه الجنيحات، لكنها لم تغلق، الامر الذي ادى الى توقف المحركات وبدأت الطائرة تهوي نحو الأسفل. وبعدها بدأت جهود الكابتن في السيطرة على الطائرة وصولاً إلى إنقاذها بمن عليها من الركاب.



وتضمن التقرير توصية بمعالجة جذرية لوضع شركة طيران الخطوط الجوية اليمنية يشمل تغيير الإدارة وتحديث في الأسطول التابع لها بما يمكنها من القيام بدورها كناقل وطني ووحيد لليمنيين.