شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق مطارات سعودية وإعلان حالات ”طوارئ” وتوجيهات ”عاجلة” من الديوان الملكي.. ماذا يحدث الآن؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - توقع مغرد سعودي شهير بإغلاق عدة مطارات سعودية بتوجيهات مباشرة من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان. حيث كشف المغرد السعودي الشهير "​مجتهد​" أن "هناك توجيهات سرية بإغلاق مطار أبها ليليا من السادسة مساء إلى السادسة صباحا، بعد - ما وصفه - "عجز الدفاع الجوي لولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن حماية المطار من قصف الحوثي المتكرر". اخبار تهمك: Advertisements وأضاف :" يبدو أن توجيهات مماثلة ستصدر لمطارات أخرى. وأعلن مجتهد عن "توجيهات صارمة من ​الديوان​ لمندوبي الجهات الحكومية الذي يحضرون لمناقشات ​مجلس الشورى​ بالالتزام بالتعليمات التفصيلية التي زودوا بها بعد أن أبدى بعض المندوبين رأيهم الشخصي الموافق لأعضاء المجلس في بعض المناقشات".

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