شكرا لقرائتكم خبر عن قوات أمنية في عدن تقطع طريق البريقة كالتكس .. بعد العثور على هذا الشيء! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قطعت قوات الأمن والحزام الأمني قبل قليل طريق البريقاء كالتكس في العاصمة عدن.



وبحسب شهود عيان فان ذلك جاء بعد العثور على عبوات ناسفة زرعت على جانبي الطريق امام مدينة انماء السكنية. اخبار تهمك: Advertisements



واضافوا ان فريق متخصص يقوم في هذه اللحظات بنزع العبوات الناسفة التي زرعت على جانب الطريق بهدف استهداف قوات التحالف العربي التي تستخدم الطريق بشكل كبير اثناء الانتقال من مطار عدن الى مقر التحالف في البريقاء.



يذكر ان قوات مكافحة الارهاب تمكنت يوم امس من العثور على متفجرات واسلحة في منزل قيادي ينتمي لحزب الاصلاح.



وتمكنت وحدات متخصصة في امن عدن والحزام الامني من تعطيل العبوات الناسفة واعادة فتح الطريق مرة اخرى بحسب شهود العيان.

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