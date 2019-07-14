شكرا لقرائتكم خبر عن انفجار الوضع في مارب ومعارك هي الأعنف .. والقبائل تستنفر وتقترب من مقر المنطقة العسكرية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تتواصل لليوم الثاني على التوالي مواجهات عنيفة بين قبيلتين في محافظة مأرب شمال شرقي البلاد.

وقالت مصادر مطلعة إن مواجهات عنيفة متواصلة بين قبيلة آل جمعان وأخرى مجاورة في مناطق الجدعان، شمال شرق المحافظة”.

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وأضافت المصادر” أن المواجهات تقترب من الخط الأسود الرئيس الذي يربط مدينة مأرب بالعاصمة صنعاء، منه إلى محافظة الجوف”.

وذكرت المصادر” أن المعارك تبعد عن مفرق الجوف بكيلو واحد فقط، مقر قيادة المنطقة السابعة خمسة كيلو، حيث يستخدم فيها كافة أنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة والخفيفة”.

وأوضحت المصادر” أن المعارك الدائرة هي على خلفية ثأر بين القبيلتين، اندلعت فور انتهاء مدة الصلح”.

وبحسب المصادر” تدور المواجهات في الممر الرئيس لمرور تعزيزات قوات الجيش الوطني، حيث تقع في تلك المناطق ومحيطها عشرات المعسكرات التابعة لقوات الجيش”.

ووفقا للمصادر” أسفرت المواجهات عن مقتل وجرح العشرات من الطرفين، فيما لا تزال المواجهات مستمرة حتى اللحظة”.