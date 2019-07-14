شكرا لقرائتكم خبر عن رجل اسود مخيف يرتكب الفاحشة بالاكراه مع سعودية حسناء ولا يكتفي بذلك ، بل يقوم بهذا العمل الفاضح دون خوف من الله ولا حياء من الناس ( تفاصيل صادمة ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت الجهات الأمنية السعودية في الرياض من الإطاحة بعصابة أقدمت على إبتزاز فتاة سعودية ونهب أموالها، إضافة إلى الشروع في نهرب أرضها بعد إستدراجها عن طريقة خطابة بموقع التواصل الاجتماعي"تويتر".

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وفي تفاصيل وقالت "الضحية": "تعرفت على خطّابة عن طريق "تويتر" للبحث عن الزواج، فطلبت مُقابلتي في إحدى الشقق المفروشة بحُجة أنها قادمة من خارج الرياض، فتوجهت لهـا وتركت السائق ينتظرني في الخارج، ثم طرقت باب الشقة التي حددتها لي الخطابة، ففتحت الباب وجلست لمدة أقل من خمس دقائق، فتفاجأت بدخول رجل أسود البشرة طويل القامة، وقام بإغلاق باب الغرفة وضربني ضرباً مُبرحاً، وأسقطني على الأرض ثم اغتصبني، وفي هذه الأثناء سمعت صوت الخطابة وهي تقول: "خلاص العُمال عند الباب"، فقام بتصويري فقاومته، لكنه ضربني بقوة".

وأضافت: "بعد مُغادرتي الشقة قام الجاني بإرسال مقطع الفيديو على هاتفي، وبدأ يبتزني ويهددني بنشر المقطع المصور، فقدمت له مبالغ مالية تجاوزت 17.844 ألف ريال، وكنت أحوّل المبالغ على حساب أخته الخطابة وفي بعض الأحيان أقوم بوضع الأموال داخل ظرف عند محل حلويات، ويأتي لتسلمها".

وأردفت الضحية: "بعد محاولات عدة طلب مني مبلغ 200 ألف ريال، وعلم أن لديّ قطعة أرض، فأصر على أن أقوم بإخراج وكالة من كتابة العدل وباسم شخص آخر، فبادرت بالاتصال بالجهات الأمنية السعودية لإنقاذي من هذا الكابوس الذي يُلاحقني".

وتابعت: "وفي اليوم التالي لإخراج الوكالة، وبعد الاتفاق مع "الجهات الأمنية" شاهدته متوقفاً بالقرب من كتابة العدل، داخل حافلة، فترجل الشخص الآخر لاستلام الوكالة، وبقي المُبتزّ في السيارة، فتم إلقاء القبض عليهما دون مُقاومة".