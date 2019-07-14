حزب الإصلاح يقود إنقلاب مرتقب على الجنرال الأحمر في تعز

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تعز



حالة من الإنقسام بدأت تظهر على الساحة المحلية في محافظة تعز، وتحديداً في المناطق الواقعة تحت سيطرة حزب اٌلاصلاح.

حيث يشن نشطاء الإصلاح في تعز هجوماً على حلفائهم العسكريين، لا سيما بعد تمكن الحزب من الاستفراط بكامل مؤسسات الدولة عقب طرد الجماعات السلفية من اغلب مناطق المحافظة الواقعة تحت سيطرة تحالف العدوان.

ويرى مراقبون أن ناشطي الإصلاح شرعوا في حملات اعلامية ضد صادق سرحان قائد اللواء 22 ميكا ونجله فضلا عن عدد من القيادات العسكرية التابعة لما كان يسمى بالفرقة بينهم عدد من ال المخلافي.

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وبحسب منشورات الناشطين التي رصدها – الخليج 365 – فإن حزب الإصلاح يسعى إلى تعيين قيادات عسكرية تابعة له للإشراف على الالوية العسكرية المحسوبة على الجنرال العجوز علي محسن الأحمر.

وخلال السنتين الماضيتين استخدم الإصلاح غزوان المخلافي وصادق سرحان ضد كتائب أبي العباس، وعمل الإصلاح على تقسيم اللواء إلى قطاعات وتعيين قيادات موالية له في هذه القطاعات استعداداً للانقلاب على صادق سرحان، وهو ما يحدث اليوم في مدينة تعز.

الامر الذي دفع صادق سرحان ونجله الى جمع انصارهم إلى الجهة الشمالية من المدينة، كما قام عناصر المخلافي ومن يقف إلى صفهم الى وسط مدينة تعز استعدادات لخوض مواجهة مرتقبة مع قوات حزب الإصلاح الأخرى .

ويرى المراقبون أن الاشتباكات التي اندلعت فجر الخميس كشفت عن حدة الاحتقان بين صادق سرحان وقوات الإصلاح، والتي اشتعلت بين الجانبين لعدة ساعات راح ضحيتها العديد من الجرحى والقتلى بين الطرفين.