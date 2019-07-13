شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد صورة الاميرة السعودية الأكثر تداولا اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي .. الاميرة ريما في اول ظهور لها من مقر عملها تعيد المملكة 35سنة للخلف ..«صور» والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تداول ناشطون سعوديون اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الاميرة ريما بنت بندر بن سلطان ، اول إمرأة سعودية تتقلد منصب سفير لبلادها في الولايات المتحدة الامريكية .

وفي الصورة التي رصدها موقع "صوت المغتربين" ظهرت الاميرة ريما في نفس المكان الذي كان فيه والدها قبل 35 عام عندما كان سفيرا للسعودية في واشنطن .

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ومن خلال الصورة يتضح ان الاميرة ريما ارادت تخليد وتقليد صورة والدها ، حيث تعمدت الوقوف في نفس المكان الذي وقف فيه وهي ممسكة بسماعة الهاتف ، تمام كما فعل والدها في الصورة المرفقة .

وقد ولدت الأميرة ريما عام 1975 في الرياض. والدها هو الأمير بندر بن سلطان، ووالدتها هي الأميرة هيفا بنت فيصل.

ولطبيعة عمل والدها سفيرا للمملكة في الولايات المتحدة بين عامي 1983 و2005، نشأت الأميرة ريما في واشنطن، وتخرجت في جامعة جورج واشنطن عام 1999، بتخصص في دراسات المتاحف والحفاظ على الآثار.

وتم تصنيفها في عام 2014، من قبل مجلة فوربس الشرق الأوسط بأنها ضمن النساء الأكثر تأثيرا في العالم العربي. وفي العام نفسه، تصدرت قائمة الشخصيات الأكثر ابتكارا بمجلة فاست كمباني.

وجاء تعيين الأميرة ريما بنت بندر سفيرا للمملكة العربية السعودية في واشنطن بمرسوم ملكي، أصدره ولي العهد محمد بن سلمان، خلفا للأمير خالد بن سلمان، الذي تولى منصب نائب وزير الدفاع.