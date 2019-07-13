شكرا لقرائتكم خبر عن " المشاط " يصدر قرارا مفاجئ بتعيين جديد لقيادي موالي في منصب كبير ( الأسم ) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصدر رئيس ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء "مهدي المشاط" قرار تعيين جديد، اليوم السبت. اخبار تهمك: Advertisements ​​​​​​​ ​​​​​​​ ووفقا لوكالة “سبأ” التابعة للحوثيين، فان المشاط أصدر قرار رقم (141) لسنة 2019م بتعيين القاضي محمد علي محمد القاضي نائبا لرئيس الوحدة التنفيذية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء.

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