شكرا لقرائتكم خبر عن وأخيرًا : المخابرات تكشف عن نصيحة حاكم دبي التي أجبرت ‘‘محمد بن زايد’’ على سحب قواته من اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشف ضابط مخابرات إماراتي يعمل في جهاز المخابرات في الإمارات، كيف خضع ولي عهد أبو ظبي بن زايدلنصيحة أو تهديد بن راشد له بما يخص إيران، وجعله يتراجع عن ما كان يضمره لإمارة دبي من مخططات لإخضاعها أكثر و أكثر.

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وقال الضابط الإماراتي في تغريدات له على صفحته على موقع تويتر و الذي يغرد تحت اسم بدون ظل، وعادة تصدق تغريدات وتسريباته من قصور الحكم في أبو ظبي.

قال ما نصه: “أن هناك ثلاثة اسباب جعلت من التهديدات الايرانية للشيخ محمد بن زايد ، ان يأخذ بنصيحة الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله الاول تهديد ايران للشيخ محمد بن زايد بتقسيم الامارات ، ودعم باقي حكام الامارات ضد حكومة ابوظبي ، اعادة ابار مبارك النفطيه للضخ مرة اخرى لصالح حكومة الشارقة”

و أضاف الضابط الإماراتي في تغريدة ثانية ساردا الأسباب كلها، حيث قال ما نصه:

“استهداف منشآت النفط والكهرباء والماء وكل منشآت امارة ابوظبي الحيويه،دون التعرض للامارات الاخرى،لذلك ارسل الشيخ محمد بن زايد على عجاله الوفد لايران،لعلمه ان استغل الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله،الدعم الايراني،فأن مايضمره تجاه دبي سيفشل،حيث دبي هي شريان ايران وليست ابوظبي.”

وكل منشآت امارة ابوظبي الحيويه،دون التعرض للامارات الاخرى،لذلك ارسل الشيخ

محمد بن زايد على عجاله الوفد لايران،لعلمه

ان استغل الشيخ محمد بن راشد المكتوم حفظه الله،الدعم الايراني،فأن مايضمره

تجاه دبي سيفشل،حيث دبي هي شريان ايران

وليست ابوظبي.

— بدون ظل (@without__shadow) July 12, 2019

يذكر أن بن زايد قد بدأ بسحب قواته من اليمن بدون التنسيق مع السعودية حليفه الأكبر في هذه الحرب، بخلاف ما تم نشره إنه تم بالتنسيق مع السعودية، وذكرت مصادر عديدة أن هناك خلاف سعودي إماراتي كبير لإتخاذ بن زايد هذه الخطوة من جانب واحد واستبدال قواته بقوات مرتزقة.