شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصورة.. سائق دراجة نارية بصنعاء يسرق إمرأة حوالي أربعة ملايين دولار (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - قال مصدر محلي مطلع، بالعاصمة صنعاء، أن سائق دراجة نارية سرق، اليوم السبت، حوالي أربعة ملايين دولار على إمرأة أثناء قيامها بإسعاف والدتها.

وأوضح المصدر في تصريح الى " المشهد اليمني " أن كاميرات المراقبة، أظهرت أن سائق الدراجة النارية كسر زجاج سيارة المرأة وسرق ثلاثة ملايين وستمائة الف دولار.

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وأشار المصدر الى أن المرأة خرجت للتو بعد أن سحبت المبلغ من البنك، لتسعف والدتها الى المستشفى خلال ربع ساعة و لم تغب كثيرا عن سيارتها، وما إن خرجت من المستشفى الا وتفاجأت بأن زجاج سيارتها الخلفي مكسور .

ولفت المصدر أن كاميرات المراقبة رصدت لحظة خروجها من البنك حتى وصولها الى المستشفى، الامر الذي ساعدها في التعرف على هوية السارق، سائق الدراجة النارية (الموضحة في الصورة).

ونوه المصدر بأن المرأة أبلغت الجهات الامنية المعنية بصنعاء، بالحادثة ولكنها لم تتلقى أي تجاوب أو تفاعل.

و دعا المصدر كل من يعرف أي معلومات عن سائق الدراجة النارية الموضح في الصورة الى إبلاغ الجهات الامنية وسيحصل على مكافئة مالية.

ولم يدلي المصدر بأي معلومات تفصيلية أخرى عن الحادثة حتى لحظة الكتابة.

وتشهد العاصمة صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي انفلات أمني غير مسبوق، وحوادث جنائية أبرزها السرقات بسبب الظروف الانسانية والاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي خلفها انقلاب المليشيا وحروبها العبثية ضد اليمنيين منذ خمس سنوات.