بالصورة.. مصرع شيخ سلفي في محافظة مأرب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب اغتال مسلحون اليوم السبت قيادي سلفي في محافظة مأرب – شرق اليمن . وذكرت مصادر محلية إن مسلحين يشتبه في انتمائهم لحزب الاصلاح اغتيالوا القيادي السلفي ” عبداللطيف محمد عبداللطيف العدني ” في منطقة الوادي – جنوب مدينة مأرب. واشارت المصادر الى أن مسلحين على متن طقم عسكري اعترضوا سيارة الشيخ السلفي العدني وهو أحد طلاب القيادي السلفي في المحافظة ” مصطفى السليماني ” الملقب بأبو الحسن الماربي، وقاموا بإطلاق الرصاص عليه قبل أن يلوذوا بالفرار.

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