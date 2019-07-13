ضلوع الإمارات في إغتيال عضو حركة حماس في مأرب اليمنية

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

اتهمت مصادر في حزب الإصلاح الامارات، بقتل عضو حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، سالم أحمد معروف.

وقالت في تصريحها لـ” الخليج 365 ” أن معروف قتل في مأرب، أمس الجمعة، بعد أن تم اختطافه على أيدي أفراد من المخابرات الإماراتية .. مؤكدة اقدام المخابرات الاماراتية على تعذيبه قبل قتله.

من جانبه اوضح مؤيد أبو يحيى، شقيق زوجة معروف، أن “سالم قُتل في السجون الأمنية على أيدي المخابرات الإماراتية بعد خطفه وتعذيبه”.

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وكانت حماس أعلنت، السبت، مقتل معروف، الجمعة، على أحد حواجز الأمن بمحافظة مأرب، شمال شرق العاصمة صنعاء، دون ذكر تفاصيل عن الحادثة.

ودعت، في بيان، إلى فتح تحقيق وتقديم القتلة إلى العدالة في أسرع وقت ممكن. كما لم تذكر حماس إن كان معروف يمارس أي نشاط لصالحها في اليمن.

ونظمت الحركة خيمة حداد في مدينة خان يونس بقطاع غزة، مسقط رأس معروف. وكان معروف (36 عاما) يعيش في اليمن منذ 15 عاما مع زوجته وأطفاله الخمسة.