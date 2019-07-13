سيد المقاومة يوجه رسائل قوية لعدد من الدول العربية ويحذر الاحتلال الاسرائيلي

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – بيروت

وجه سيد المقاومة سماحة السيد حسن نصر الله، رسائل قوية للسعودية والإحتلال الإسرائيلي.

حيث دعا الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله مساء امس الجمعة، السعودية إلى مراجعة موقفها بشأن حملتها العسكرية في اليمن المستمرة منذ أكثر من أربع سنوات.

وقال السيد نصر الله في مقابلة مع قناة المنار التابعة لحزب الله إن “اليمنيين قادرون على قصف أغلب المطارات في السعودية والأهداف المطلوبة في الإمارات ولكنهم يتدرجون .

وأضاف “نُقل عن مسؤولين إماراتيين أن هناك قراراً إماراتياً بالخروج النهائي من اليمن”، مستطرداً “نتمنى من السعودي أن يقوم بمراجعة بخصوص اليمن كما فعلت الإمارات” .

وأكد أمين عام حزب الله أن “ما يريده أنصار الله أو القيادة في اليمن هو أن تتوقف الحرب”.

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وتابع نصر الله “مسؤوليتنا جميعاً في المنطقة العمل لمنع حصول الحرب الأمريكية على إيران لأن الكل يُجمع أنها مدمرة”.

وشدّد على أن “إيران لن تبدأ حرباً وأستبعد أن تُقدم أمريكا على حرب على إيران”، مرجحاً أن “يعمل الطرفان بقوة على عدم التدحرج إلى حرب”.

ومضىً “هل من مصلحة الإمارات أن تحصل حرب مدمرة في الخليج.. هل للسعودي مصلحة في الحرب وهو يعرف أنه لن يستطيع مواجهة إيران؟”، مشدداً على أن “كل دولة ستكون شريكة في الحرب على إيران أو تقدّم أرضها للاعتداء على إيران سوف تدفع الثمن”.

وأردف: “يجب أن تفهم اسرائيل أن أي حرب في المنطقة لن تكون محيدة عنها أبداً.. إيران قادرة على قصف اسرائيل بشراسة وقوة.. عندما تفتح الحرب على إيران يعني فُتحت الحرب في المنطقة كلها”.

وأشار أمين عام حزب الله في لبنان إلى أن “الذي يمنع الأمريكي من الذهاب إلى حرب هو أن مصالحه في المنطقة كلها معرضة للخطر.. عندما يفهم الأمريكي أن هذه الحرب يمكن أن تطيح وتزيل إسرائيل يعيد النظر.. الإدارة الأمريكية الحالية تسعى حالياً إلى فتح قنوات اتصال مع حزب الله”.