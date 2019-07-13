الامارات في عدن.. من الإنسحاب الى السحب

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – عدن كشفت مصادر اعلامية اليوم السبت عن قيام طائرات اكاراتية بنقل مئات المجندين من انصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الى منطقة مجهولة يعتقد بأنها خارج اليمن. ونقلت فضائية الجزيرة عن مصادرها بالمحافظة ان «القوات الإماراتية في عدن تنقل مئات المجندين التابعين للمجلس الانتقالي للتدريب خارج اليمن». وقبل ايام سحبت الامارات عدد من قواتها المتواجدة في اليمن ، وقالت لاحقا ان ذلك ياتي في اطار ما اسمته اعادة انتشار وفقط خطط تكتيكه.

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