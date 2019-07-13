شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا يفعل ‘‘عضو حركة حماس’’ في اليمن وكيف تم اغتياله؟ (صورة وتفاصيل تنشر لأول مرة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) يوم السبت عن مقتل أحد عناصرها في اليمن وطالبت بفتح تحقيق في حادثة مقتله.

وقالت حماس في بيان نشرته وسائل إعلامها إن المواطن سليم أحمد معروف قتل غدراً صباح يوم الجمعة الموافق 2019/7/12م على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب بدولة اليمن الشقيق.وطالبت بتقديم الجناة للعدالة في أسرع وقت.

Advertisements



وأعلنت حماس عن إقامة بيت عزاء، في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، لابنها سليم أحمد معروف (36عامًا) الذي كان يقيم في اليمن منذ 15عامًا.

وفي ذات السياق، طالبت عائلة معروف بضرورة فتح تحقيق عادل وشفاف للكشف عن حيثيات وفاة ابنها سليم في مدينة مأرب اليمنية قبل أيام، في ظروف غير واضحة بعد.

وقالت العائلة إنها أبلغت من مصادر في اليمن مساء يوم الجمعة بوفاة ابنها سليم، في أحد مستشفيات مدينة مأرب اليمنية.

وكان معروف أنهى دراسة بكالوريوس الشريعة الإسلامية وشريعة وقانون، وكان يحضر للماجستير، بجانب عمله الدائم في اليمن؛ وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شقيقه محمد معروف.

ونقل موقع “صفا” عن شقيق معروف قوله:”أبلغنا مساء الجمعة بوفاة أخي بظروف غير معلومة، بعد أن فقد الاتصال به الأحد الماضي 7/7/2019، وهو ذاهب من صنعاء إلى مطار مدينة سيئون مرورًا بمدينة مأرب”.

ويضيف “هذه التفاصيل المتوفرة لدينا، وما دون ذلك لا أساس له من الصحة، ويبقى حديثًا تتناقله وسائل إعلام وصفحات”.