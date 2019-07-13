الإرياني: صمت غريفيث تجاه أحكام الإعدام الحوثية يضع علامة استفهام جديدة حول أدائه

عبر وزير الإعلام، معمر الإرياني، عن استغرابه من عدم صدور اي موقف من المبعوث الخاص لليمن السيد مارتن غريفيث على خلفية إصدار المليشيا الحوثية المدعومة من ايران أحكام قضائية "غير قانونية" بإعدام 30 من السياسيين والاعلاميين والناشطين، في انقلاب مكتمل الأركان على اتفاقية السويد بشأن تبادل الأسرى والمعتقلين.

وأضاف الإرياني، عبر حسابه على تويتر: هذا الصمت المطبق من المبعوث الخاص لليمن على جريمة محاكمة المليشيا للمختطفين وأحكام الإعدام بحقهم في سابقة خطيرة لم تسبقهم إليها سوى التنظيمات الارهابية، يضع علامة استفهام جديدة حول أداء المبعوث الاممي في اليمن.

وأوضح أن موقف المبعوث الخاص لليمن امتداد لمواقفه الضبابية ازاء مختلف القضايا المتصلة بالتدخلات الايرانية في اليمن ومشاورات السلام وتنفيذ اتفاقات السويد وملف انسحاب المليشيا الحوثية من مدينة وموانئ الحديدة، والتصعيد العسكري والجرائم التي ترتكبها المليشيا بحق المواطنين في مناطق سيطرتها.