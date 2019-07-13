مقبل: سنتخذ إجراءات صارمة ضد من يحاول إعاقة تنفيذ المشاريع بالضالع

بحث لقاء موسع برئاسة محافظ الضالع اللواء الركن علي مقبل الاوضاع الخدمية وعملية تنفيذ المشاريع المتعثرة.

وخلال اللقاء الذي ضم عدد من اعضاء الهيئة الإدارية للمجلس المحلي والمكتب التنفيذي والأجهزة الأمنية والاكاديميين والشخصيات الاجتماعية قال المحافظ " ان أبناء الضالع مثلما حققوا الانتصارات المتتالية ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية سوف ينتصرون في إعادة الإعمار والبناء وتنفيذ المشاريع الخدمية المقرة من الحكومة والمنظمات الأجنبية.

ووفق وكالة "سبأ" شدد المحافظ على الجميع تحمل مسئولياتهم وتسهيل وتأمين عمل فرق المنظمات والجهات الداعمة والشركات المنفذة للمشاريع..مشيرا إلى أن من يقوم بعرقلة تنفيذ المشاريع ستتخذ ضده الإجراءات القانونية.

وتابع محافظ الضالع " من لديه حق أو ضرر فعلية إبلاغ الجهات المختصة وذات العلاقة وسيتم معالجتها مع السلطات من خلال مناقشتها وحلها ونحن في الضالع نمثل أسرة و نحلها في إطار البيت والمصلحة العامة فوق الجميع وتنفيذها معناه استمرار للحياة ولذا يجب الوقوف صفا واحدا أمام كل المعوقات التي تعيق تنفيذها والوقوف أمام المعرقلين لان من يحاول عرقلة تنفيذ المشاريع يعني انه ضد التطور ضد تقديم المشاريع الخدمية وبالتالي ضد أبناء المحافظة.

ووجه الجهات ذات العلاقة بالمتابعة والبدء في تنفيذ المشاريع.. مشيرا إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات ضد من يتساهل او يعيق او يتلاعب بعملية التنفيذ.