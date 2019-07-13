الأوقاف تنتهي من كافة الترتيبات لاستقبال الحجاج اليمنيين

استكملت وزارة الأوقاف والإرشاد الترتيبات النهائية لاستقبال حجاج اليمن البالغ عددهم 24 ألف حاج للموسم الحالي. وذكر وزير الأوقاف والإرشاد الدكتور أحمد عطية لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن الوزارة انتهت من تجهيز المساكن والتغذية والنقل وفقاً للشروط والمعايير المتبعة كل عام. وأكد وزير الأوقاف أن طاقم بعثة الحج يعمل بشكل متواصل على متابعة كافة الإجراءات حتى يصل الحجاج ويؤدون مناسكهم بكل يسر وسهولة.

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