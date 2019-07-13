نزع 60 ألف لغم حوثي من مناطق الساحل الغربي عبر 14 فريق هندسي

أكد قائد فريق المسح الفني بالساحل الغربي قائد الفريق 17 العقيد حسان الجهوري في لقاء خاص بالمكتب الإعلامي لمشروع مسام أن الفرق الهندسية لمشروع مسام في مديريات الساحل والبالغ عددها 14 فريقا موزعين على مديريات المخاء، ذباب، الوزاعية، باب المندب ومديرية موزع منذ أغسطس 2018 وحتى اليوم تمكنت من مسح وتطهير 86 منطقة وقرية مزروعة بالألغام.

وقال العقيد حسان الجهوري إن المناطق في الساحل الغربي مناطق موبوءة ومزروعة بالألغام التي تعمدت مليشيات الحوثي زراعتها في مساكن ومزارع المواطنيين وممرات الطرق والمدارس بشكل عشوائي وكثيف.

وأضاف قائد فريق المسح الفني أن فريق مسام في الساحل الغربي تمكن من تطهير وتأمين حياة الناس في 86 منطقة وتم نزع الألغام من منازل المواطنيين ومزارعهم وممرات طرقهم ومدراسهم وعاد النازحين والمشردين من الحرب إلى مناطقهم آمنين.

وذكر العقيد حسان أن ألغام الحوثيين في مديرية المخاء فقط تسببت في سقوط أكثر من 56 مدني بين قتيل وجريح، منوها بأن آلاف المواطنيين في مديرات الساحل الغربي فقدو منازلهم ومزارعهم ومدارسهم وآبار المياه الخاصة بهم وبفضل الجهود التي بذلتها الفرق استطاع السكان من العودة وممارسة حياتهم بشكل آمن.