قوات الجيش تستعيد مواقع جديدة في ناطع بالبيضاء

تمكن الجيش الوطني، من تحرير مواقع جديدة في جبهة ناطع شمال محافظة البيضاء.
وذكر قائد اللواء ١٧٣ مشاه العميد صالح المنصوري، في تصريح للمركز الإعلامي للقوات المسلحة، ان قوات الجيش الوطني نفذت هجوماً على عدة مواقع تتمركز فيها مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة ناطع وتمكنت من تحرير ما تبقى من سلسلة جبال صوران وأجزاء كبيرة من جبل الرفص، إلى جانب تحرير عدد من المواقع في سلسلة جبال البرك.
وأشار الى أن المعركة لا زالت مستمرة حتى اللحظة وسط تقدم متواصل لأبطال الجيش.. مؤكداً أن المعارك الأخيرة أسفرت عن مصرع ما لا يقل عن 10 من عناصر المليشيات وإصابة آخرين، إلى جانب خسائر أخرى في المعدات القتالية.
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