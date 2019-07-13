إنعقاد اللقاء التنظيمي الأول لمكون الحراك الجنوبي في العاصمة عدن

بعبارة جميلة أولها من أجل عدن مدينة آمنة والجنوب واحة لكل الجنوبيين وتقرير المصير حق أصيل لشعب الجنوب أنعقد صباح اليوم اللقاء التنظيمي الأول بمحافظة عدن لمكون الحراك الجنوبي المشارك بقاعة ماجستي بمديرية صيرة.

وشارك في اللقاء مجموعة من اعضاء الحراك الجنوبي ونشطاء وعدد من المواطنين اللذين حضروا ليأكدوا على دعمهم الكامل لمكون الحراك الجنوبي وأهمية هذا اللقاء التنظيمي بعد سنوات من الكفاح والمطالبة بحق اقرار المصير وعودته نشاط الحراك الجنوبي.

افتتح اللقاء بآيات عطرة من الذكر الحكيم تلتها وقفة حداد على روح شهداء الحراك الجنوبي وحرب2015م، تبعتها كلمة لرئيس الحراك الجنوبي بمديرية صيره عدنان باهارون والذي أكد إن هذا اللقاء له أهمية كبيرة بسبب تواجد عدد من أعضاء الحراك الجنوبي ورفقاء النضال وأن عدن بحاجة لوقفه جادة من أجل الرقي بها , ومكون الحراك السلمي الجنوبي اليوم قرر أن يعود من جديد وبشكل منظم وأن يكون له كيان خاص به وخطى ثابتة يسير عليها ليصل لهدفه المنشود.

وأضاف : هذا اللقاء جاء بدعم مباشر من رئيس المكون ياسين مكاوي مستشار رئيس الجمهورية وهذا يعني أن هناك مسؤولية كبيرة تقف على عاتقنا كأعضاء في الحراك ولن نتفانى عن أداء واجبنا من أجل عدن والجنوب والعودة بهما والتخلص من كل الفساد الحاصل حاليا ولكي أمل أن يلتف أبناء عدن من أجلها وهذا لن يتحقق إلا بالعمل الجاد.

ويضيف أحد أعضاء الحراك وعضو مؤتمر الحوار طارق العمراوي: نحن اليوم ندشن اللقاء التنظيمي الأول بعدن ومن مديرية صيرة المطلوب منا اليوم أن نستكمل الجهد التنظيمي والسياسي برغم كل الظروف البالغة التعقيد وأن نوصل قضية الجنوب للمجتمع الدولي والاقليمي وهذا لن يستمد إلا من قوة الشعب الأصيل بكل مكوناته.

