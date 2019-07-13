جرحى "الوطنية" يعبرون عن سعادتهم بتشكل قيادة مشتركة في الساحل الغربي

بتكليف من قائد المقاومة الوطنية عضو القيادة المشتركة لجبهة الساحل الغربي العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح، زار وفد قيادي جرحى المقاومة الذين يتلقون العلاج في جمهورية مصر العربية.

‏وبحسب مصادر إعلامية فقد اطمأن الوفد على صحة الجرحى واطلع على الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم، مجدداً التأكيد أن الاهتمام بالجرحى يشكل أولوية قصوى لدى قيادة المقاومة الوطنية ممثلة بالعميد طارق، وأن حجم الرعاية لهم مهما بلغ لا يساوي شيئاً أمام تضحياتهم الكبيرة من اجل الوطن والشعب والتي ستخلدها الأجيال.

‏وعبر الوفد، الذي ترأسه العقيد عدي العماد، عن اعتزاز كل منتسبي المقاومة الوطنية بالملاحم البطولية التي كان في مقدمة صناعها هؤلاء الأبطال الجرحى الذين يتلقون العلاج داخل الوطن وخارجه من كل تشكيلات المقاومة المشتركة حراس الجمهورية وألوية العمالقة والألوية التهامية والزرانيق، والذين جعلوا من الساحل الغربي مقبرة للمليشيات الحوثية.

‏بدورهم عبر الجرحى عن بالغ شكرهم وامتنانهم للعميد طارق صالح على اهتمامه الدائم بمتابعة صحتهم وحجم الرعاية المقدمة لهم.

‏ وعبروا عن سعادتهم بتشكيل القيادة المشتركة لقوات المقاومة المشتركة في الساحل الغربي، مؤكدين أنه إنجاز تاريخي سيكون له ما بعده في سبيل تحرير ما تبقى في الساحل الغربي والسهل التهامي والوطن ككل.