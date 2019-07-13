إتلاف 300 لغم وعبوة ناسفة زرعتها مليشيا الحوثي في شبوة (فيديو)

نفذ المشروع السعودي لنزع الألغام في اليمن “مسام” عملية تفجير وإتلاف لأكثر من 300 لغم وعبوة ناسفة وقذيفة غير منفجرة في منطقة مجبجب بمديرية عين التابعة لمحافظة شبوة. وبعملية التفجير والاتلاف هذه تصبح عدد عمليات التفجير في محافظة شبوة “5” عمليات تفجير وإتلاف لآلاف الألغام والعبوات الناسفة المنزوعة من قرى ومناطق مديريتي بيحان وعسيلان. وتعمل 4 فرقة هندسية تابعة للمشروع السعودي مسام في محافظة شبوة وهي الفريق الرابع في مديرية بيحان والفريق الخامس والتاسع والعاشر في مديرية عسيلان.

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