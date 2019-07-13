مشروع مسام يواصل تدريب وتأهيل فرقاً لنزع الألغام في اليمن

يواصل المشروع السعودي لنزع الألغام قي اليمن “مسام” الدورات التنشيطية لفرقه العاملة في مديريات الساحل الغربي.

وتتضمن الدورات التنشيطية التي بدأت مطلع الأسبوع الماضي وينفذها فريق من الخبراء الأجانب بالمشروع على رأسهم مسؤول التدريب بالمشروع السي” ديون” سلسلة من الدورات التنشيطية، أهمها عملية تطهير الممرات من الألغام والدواسات وعملية الإخلاء الطبي وتعزيز قدرات النازعين في كيفية التعامل مع شبكات الألغام الخداعية وغيرها من معايير السلامة.

ويعمل مشروع مسام على عقد مثل هذه الدورات لفرقه الهندسية بشكل دوري حرصآ من المشروع على تعزيز مهارات النازعين ومعرفة نقاط الضعف لديهم والعمل على تقويتها.

وتستهدف الدورات التنشيطة 14 فريقا هندسيا موزعين على مديريات المخا، ذباب، باب المندب، الوازعية، كرش وغيرها من المناطق على امتداد الساحل الغربي.