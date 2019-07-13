أمهات المختطفين في اب تدين حكم الاعدام الحوثي بحق 30 من أبنائها (فيديو)

أدانت رابطة أمهات المختطفين بمحافظة إب الحكم الباطل والجائر الصادر بإعدام 30 مختطفا من المدنيين في سجون الحوثي بصنعاء من بينهم أكاديميين وطلاب بعد أن مارس الحوثيون بحقهم أساليب تعذيب وحشية نفسياً وجسدياً لتنهي ذلك بمحاكمة صورية هزلية من محكمة منعدمة الولاية.

وطالبت الأمهات في بيان لوقفة احتجاجية نفذتها صباح اليوم بمحافظة إب الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والقانونية التدخل الإنساني العاجل لإطلاق سراح المختطفين، وايقاف الاحكام الصادرة بحقهم، واطلاق سراحهم دون قيد أو شرط.

وقال بيان الوقفة إن إصدار الحوثيين حكم الإعدام بحق 30 مختطفا بتهم باطلة ليس له اَي صفة قانونية؛ وينسف كل الاتفاقيات ودعوات السلام، محملا جماعة الحوثي المسلحة حياة وسلامة المختطفين والمخفيين قسراً.