سياسي يمني: رفض الحوثي للحل السياسي يمثل الخطر الأول للمشروع الوطني

قال رئيس مركز الجزيرة العربية للدراسات، نجيب غلاب، إن رفض الحوثي المستميت عمليا للحل السياسي ونفيه للمرجعيات وبكل سلوكياته فانه يمثل الخطر الأول للمشروع الوطني والعدو المركزي للدولة والمجتمع.

وأضاف غلاب، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر، اليوم السبت، تموز 13، 2019: التركيز بكل الممكنات المتاحة وتعظيم القدرات لإسقاط سلطة السطو خيار اليمن الحتمي ومسار الحركة الوطنية الدي لا حياد عنه أيا كانت الصعوبات.

وتابع: لن يؤثر ظهور أصوات نشاز على تحقيق أهداف المعركة وتحاول ابتزاز معركتنا بتلميع الحوثية أو التهديد بها في لعبة ساذجة يديرها انفعال قلقين أو مرتزقة من كل نوع مهمومين بأرباحهم الخاصة.

وختم: مهما كانت مخططات الاعداء فان مواجهة سلطة السطو ستستمر ولن تتوقف حتى يتم إسقاط الجريمة وأدواتها.