الجوف.. قتلى من المليشيا خلال مواجهات مع الشرعية في المتون

قتل عدد من عناصر مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، اليوم السبت، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني شمال مديرية المتون غربي محافظة الجوف.

وقال قائد اللواء 22 مشاه العميد عبده عبدالله المخلافي لـموقع “سبتمبر نت” التابع للجيش إن المواجهات دارات قرب تبة “قعيطة” بسلسلة جبال حام شمال مديرية المتون.

وأضاف العميد المخلافي أن المليشيا كانت تحاول استعادة تبة “القعيطة”، الا أن قوات الجيش أفشلت تلك المحاولة، وكبدتها قتلى وجرحى في صفوفها.

وأشار إلى أن قوات الجيش فككت عبوتين ناسفتين وضعت بالقرب من مواقعها في المنطقة ذاتها.

وأكد قائد اللواء 22 مشاه أن قوات الجيش تتمتع بيقظة عالية وفي حالة استعداد عالية للتعامل مع كل محاولات المليشيا اليائسة للتسلل.