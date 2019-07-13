استغلت مليشيات الحوثي العطلة الصيفية بمحافظة ذمار لإقامة حلقات تعبوية للأطفال في معظم مساجد المدينة لنشر أفكارها الطائفية وللحشد والتعبئة للقتال في صفوفها.
مصادر محلية قالت بحسب "خبرللأنباء" إن المليشيات الحوثية أنشأت حلقات في معظم مساجد محافظة ذمار من بينها المدرسة الشمسية التي تُعد من أقدم المعالم الدينية في اليمن.
وأضافت المصادر، إن المليشيات تقوم بتلقين الأطفال والشباب أفكارها الطائفية من ملازم الصريع "حسين الحوثي"، بالإضافة إلى تحريضهم وتعبئتهم للقتال في صفوفها.
وأكدت المصادر أن حلقات المليشيات التي نظمتها يتم فيها تلقين الشباب أفكاراً طائفية ومذهبية عن خلافات الصحابة والإساءة إليهم وأحقية الجماعة المليشاوية بالولاية والحكم.
وأفادت المصادر أن المليشيات تلفظت بألفاظ بذيئة بحق عدد من الصحابة من بينهم: (أبو بكر الصديق، وعمر بن الخطاب، وأم المؤمنين عائشة بنت أبي بكر، وأبي بن كعب، وأبو هريره، وجميع الصحابة المبشرين بالجنة).
كانت هذه تفاصيل خبر الحوثي يحول مساجد ذمار إلى بؤر لتفخيخ عقول الأطفال بالطائفية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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