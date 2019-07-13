"سلمان للإغاثة" يوزع مساعدات غذائية على النازحين في حجة

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 1,332 سلة غذائية، على النازحين في قرى حجة المحاذية لمحافظة صعدة شمالي اليمن.
وشمل التوزيع قرى (بني حسين، بني حسن، الرفيع، الدير، الفرانته، بني المش، الظهر، المغتربين، الشباكيه، الملاصية، الحجافيه، الشقفه، العوامه، الشرافيه الطلامسه، الجباره، بني غويدي، بني العاثي، الحباشية، بني مخاوي، بني فاضل، الدنانه، الخواريه، بني الزين).
ووفق وكالة "سبأ" فقد استفاد من المساعدات الأخيرة 7,992 نازحًا.
ويأتي التوزيع في إطار المشروعات المقدمة من المملكة لليمن للحد من المعاناة الإنسانية جراء الحرب.
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