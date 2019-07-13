عاجل.. مقتل 20 حوثيا وإصابة آخرين بكمين للجيش في مأرب

قتل وأصيب العشرات من مسلحي مليشيا الحوثي برصاص قوات الجيش الوطني في محافظة مأرب شرقي اليمن اليوم السبت، تموز 13، 2019.

ونقل موقع "العين الإخبارية" عن مراسله في اليمن تأكيده مقتل 20 حوثيا على الأقل وإصابة آخرين في كمين لـلجيش بجبهة صرواح غربي محافظة مأرب.

وتشهد الجبهة، منذ أيام، مواجهات عنيفة بين قوات الشرعية والمليشيا الانقلابية.