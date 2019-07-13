شكرا لقرائتكم خبر عن انهيار جديد للريال اليمني واسعار الصرف تقفز الى هذا الحد والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف اليوم السبت 13 يوليو 2019 الدولار شراء 580 بيع 585 Advertisements السعودي شراء 153 بيع 154 تحركات طارئة في الديوان الملكي السعودي بشأن اليمن .. قرار اماراتي مفاجئ ومهمة قادمة لـ 90 الف جندي عــــــــاجل : شاهد اول صورة : للحادث الموروع الذي حدث قبل قليل بخط العبر وسقوط ضحايا ( تفاصيل ) طار الركاب بالهواء وارتطموا بالسقف.. لحظات مرعبة عاشها 280 مسافراً على متن طائرة كانت بطريقها إلى سيدني (فيديو) لأول مرة.. الحوثيون يرفعون الأذان الطائفي في محافظة إب.. ومصادر تكشف ردة فعل المواطنين (صورة + تفاصيل) *الاسعار غير ثابتة وتتغير

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