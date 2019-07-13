شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات تنقل مئات المجندين الانفصاليين من عدن الى الخارج في مهمة خطيرة على اليمن والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - افادت مصادر اعلامية اليوم السبت بقيام الامارات بنقل مئات المجندين من انصار ما يسمى المجلس الانتقالي الجنوبي الى الخارج.

وقالت فضائية الجزيرة في خبر عاجل قبل قليل ان «القوات الإماراتية في عدن تنقل مئات المجندين التابعين للمجلس الانتقالي للتدريب خارج اليمن».

وقبل ايام سحبت الامارات من قواتها المتواجدة في اليمن ، وقالت لاحقا ان ذلك ياتي في اطار ما اسمته اعادة انتشار وفق خطط تكتيكية.

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وشكلت الامارات مجاميع مسلحة مليشياوية لاتخضع للسلطة الشرعية في عدن ومحافظات اخرى محررة ، ابرز تلك التشكيلات غير النظامية ، مايسمى بقوات الحزام الامني وقوات النخبة .

وخاضت القوات الحكومية مع تلك المجاميع مواجهات مباشرة في اكثر من مكان .