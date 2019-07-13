شكرا لقرائتكم خبر عن بإشراف سعودي .. تسليم آليات عسكرية ضخمة ‘‘للانتقالي الجنوبي’’ والحكومة اليمنية تدق ناقوس الخطر والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - سلمت دولة الإمارات العربية المتحدة، عربات عسكرية، لمليشيات الانتقالي الجنوبي في محافظة سقطرى، بعد تدخل من قيادة التحالف العربي.

وقال مصادر مطلعة، للمشهد اليمني، إن التحالف العربي بقيادة السعودية، توسطت لدى الحكومة والسلطة المحلية في سقطرى من أجل السماح للقوات الإماراتية بتسليم أطقم عسكرية للانتقالي الجنوبي، وتعهدها بعدم استخدامها لأغراض عسكرية.

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المصادر أكدت أن “يحيى مبارك سعيد” رئيس مايسمى بالمجلس الانتقالي في سقطرى ، تسلم الأطقم العسكرية من التحالف العربي بحضور قيادات عسكرية إماراتية وسعودية وبحضور مدير أمن سقطرى المدعوم من الإمارات علي أحمد الرحدهي.

وحمل مصدر حكومي في سقطرى، التحالف العربي، تبعات أي أعمال عنف أو فوضى في سقطرى كما حدث الشهر الماضي من محاولة اقتحام ميناء سقطرى.

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وكان محافظ سقطرى رمزي محروس، قد رفض استلام عربات عسكرية إماراتية للانتقالي الجنوبي في المحافظة، ودارت على اثره مواجهات مسلحة بين قوات حكومية وأخرى مدعومة من الإمارات.