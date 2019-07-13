بالإسم والصورة.. حركة حماس تعلن مقتل أحد عناصرها في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – مأرب

اعلنت حركة حماس الفلسطينية اليوم السبت مقتل احد عناصرها في مناطق سيطرة المرتزقة يوم امس في مارب.

وقالت الحركة: “تنعى حركة حماس ابنها البار سليم أحمد معروف 36 عاماً الذي قتل أمس الجمعة على أحد حواجز الأمن في محافظة مأرب”.

وطالبت حركة حماس، الجهات الأمنية التي يسيطر عليها حزب اٌصلاح في مأرب بفتح تحقيق في الحادث وكشف ملابساته وتقديم الجناة للعدالة.

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واكدت الحركة بان معروف يقيم في اليمن منذ ١٥ عاما دون ان توضح ان كان يمارس اي نشاط لها في اليمن.

وفي ذات السياق، طالبت عائلة معروف بضرورة فتح تحقيق عادل وشفاف للكشف عن حيثيات وفاة ابنها سليم في مدينة مأرب اليمنية قبل أيام، في ظروف غير واضحة بعد.

وقالت العائلة إنها أبلغت من مصادر في اليمن مساء يوم الجمعة بوفاة ابنها سليم، في أحد مستشفيات مدينة مأرب اليمنية.

وكان معروف أنهى دراسة بكالوريوس الشريعة الإسلامية وشريعة وقانون، وكان يحضر للماجستير، بجانب عمله الدائم في اليمن؛ وفق ما نقلت وسائل إعلام فلسطينية عن شقيقه محمد معروف.