عدن.. قوات الحزام الأمني تفكك عبوة ناسفة زرعها مجهولون على خط البريقة

تمكنت قوات الحزام الأمني في مدينة عدن، جنوبي اليمن، من تفكيك عبوة ناسفة زرعها مجهولون. وقالت مصادر أمنية إن مجهولين زرعوا العبوة الناسفة على طريق مديرية البريقة. وأضافت المصادر أن فريقا خاصا بالتعامل مع العبوات هُرع إلى المكان ونجح في تفكيكها. وأكدت المصادر أن قوات الحزام الأمني أعادت فتح خط البريقة بعد أن كانت قد أغلقته خلال عملية تفكيك العبوة. وحققت قوات الحزام نجاحات أمنية كبيرة في المدينة طوال الفترة الماضية.

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