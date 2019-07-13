وصلت قوة عسكرية إلى مكان اغتيال الشيخ السلفي عبداللطيف محمد عبداللطيف في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب.
وقال مراسل "الخليج 365" ان قوة عسكرية تضم عربات مدرعة ومصفحات وأطقم عسكرية وصلت إلى مكان اغتيال الشيخ السلفي عبداللطيف محمد عبداللطيف في منطقة بئر مصلحة الطرقات شرق مديرية الوادي.
وكان سكان محليون ومسافرون عثروا الشيخ عبداللطيف محمد عبداللطيف مقتولاً في سيارته نوع صالون بالطريق العام والرئيسي الرابط بين محطة بن معيلي ونقطة الراكة بالقرب من بئر مصلحة الطرقات شرق وادي عبيدة.
وأكد مراسل "الخليج 365" في خبر سابق ان الشيخ عبداللطيف تعرض لهجوم مسلحة بالاسلحة الخفيفة وتعرض لعدة طلقات رصاص من سلاح آلي، من قبل عناصر مسلحة مجهولة لاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة فور ارتكابها الجريمة.
كانت هذه تفاصيل خبر مراسلنا.. حملة عسكرية تصل مكان اغتيال الشيخ السلفي شرق مأرب (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.