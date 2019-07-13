مراسلنا.. حملة عسكرية تصل مكان اغتيال الشيخ السلفي شرق مأرب (صور)

وصلت قوة عسكرية إلى مكان اغتيال الشيخ السلفي عبداللطيف محمد عبداللطيف في مديرية الوادي شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان قوة عسكرية تضم عربات مدرعة ومصفحات وأطقم عسكرية وصلت إلى مكان اغتيال الشيخ السلفي عبداللطيف محمد عبداللطيف في منطقة بئر مصلحة الطرقات شرق مديرية الوادي.

وكان سكان محليون ومسافرون عثروا الشيخ عبداللطيف محمد عبداللطيف مقتولاً في سيارته نوع صالون بالطريق العام والرئيسي الرابط بين محطة بن معيلي ونقطة الراكة بالقرب من بئر مصلحة الطرقات شرق وادي عبيدة.

وأكد مراسل "الخليج 365" في خبر سابق ان الشيخ عبداللطيف تعرض لهجوم مسلحة بالاسلحة الخفيفة وتعرض لعدة طلقات رصاص من سلاح آلي، من قبل عناصر مسلحة مجهولة لاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة فور ارتكابها الجريمة.