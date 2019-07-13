البيضاء.. قوات الشرعية تصد هجوما حوثيا على مواقعها بقانية

صدت قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، تموز 13، 2019، هجوما حوثيا على مواقعها في محافظة البيضاء وسط اليمن.
وقالت مصادر ميدانية إن المليشيا شنت هجوما عنيفا على مواقع لقوات الشرعية في جبهة قانية بين محافظتي البيضاء ومأرب.
وذكر المصادر أن مواجهات عنيفة بين الطرفين اندلعت إثر الهجوم الحوثي.
وأكدت المصادر أن المواجهات التي استمرت لساعات أسفرت عن مقتل وإصابة عدد من مسلحي المليشيا.
وتشهد الجبهة، منذ أسابيع، مواجهات كر وفر بين القوات الحكومية والانقلابيين الحوثيين.
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