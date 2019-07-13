العثور على شيخ مقتولاً في سيارته بوادي عبيدة شرق مأرب

عثر مسافرون وسكان محليون اليوم السبت على جثة شيخ مقتولاً داخل سيرته في طريق مأرب صافر بمديرية الوادي شرق محافظة مأرب.

وقال مراسل "الخليج 365" ان مسافرين وسكان محليين عثروا على الشيخ عبداللطيف محمد عبداللطيف مقتولاً في سيارته نوع صالون بالطريق العام والرئيسي الرابط بين محطة بن معيلي ونقطة الراكة بالقرب من بئر مصلحة الطرقات شرق وادي عبيدة.

وأكد المراسل ان الشيخ عبداللطيف تعرض لهجوم مسلحة بالاسلحة الخفيفة وتعرض لعدة طلقات رصاص من سلاح آلي، من قبل عناصر مسلحة مجهولة لاذت بالفرار إلى جهة غير معلومة فور ارتكابها الجريمة.