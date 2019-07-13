صعدة.. قصف صاروخي ومدفعي على مواقع المليشيا في منبه الحدودية

قصفت القوات السعودية، اليوم السبت، تموز 13، 2019، مواقع للمتمردين الحوثيين في مناطق على الشريط الحدودي مع المملكة العربية السعودية.

وقالت مصادر محلية إن مواقع لمليشيا الحوثي في مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية تعرضت لقصف صاروخي ومدفعي عنيف.

وأضافت المصادر أن أصوات الانفجارات الناجمة عن القصف مازالت تسمع حتى لحظة كتابة الخبر.

ولم يتسن للمصادر الحصول على معلومات حول الخسائر التي أسفر عنها القصف.

وتعرضت مواقع وتجمعات المليشيا في المحافظة لقصف جوي ومدفعي خلال الساعات القليلة الماضية.