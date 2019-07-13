الزامكي يدعو الـ(فاو) لتكثيف أنشطة تطوير الإنتاج الزراعي في اليمن

دعا وكيل وزارة الزراعة لقطاع الري المهندس احمد الزامكي اليوم منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الـ(فاو) الى تكثيف أنشتطها في مجال تطوير الارشاد الزراعي للمساهمة في زيادة الانتاج في اليمن.

ووفق وكالة "سبأ" جاء ذلك خلال ورشة عمل حول الارشاد الزراعي، نظمتها الوزارة بالتعاون مع منظمة الـ(فاو) وتستمر يومين.

بدوره أشار وكيل الوزارة لقطاع التخطيط والمعلومات المهندس علي الجنيد، الى التغييرات التي يشهدها الارشاد الزراعي على مستوى العالم، وهو ما يتوجب مواكبة اليمن لهذا التطور، لتطوير الإنتاج في اليمن.

وتتضمن الورشة التي تأتي ضمن مشروع أعادة تأهيل صغار المزارعين وتحسين الانتاج الزراعي بتمويل البنك الدولي، بمشاركة 30 مشارك من عدن، أبين، لحج، شبوة ،تعز ، حضرموت، الضالع، المهرة، مأرب، والجوف ، عرض المفاهيم الخاصة بالارشاد الزراعي في الوزارة ، وأهم المشاكل والصعوبات التي تواجه عمل الارشاد وكيفية معالجتها بالطرق الحديثة ، وتحسين الهيكل العام للارشاد الزراعي في الوزارة.