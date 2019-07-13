رد ناري.. كيف علق جمال مُحسن على حكم المليشيا بإعدام 30 سجيناً سياسياً ؟

علق الدكتور جمال مُحسن، المحلل السياسي ورئيس تحرير موقع الخليج 365، اليوم السبت، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية الغد المشرق، على حكم مليشيا الحوثي الانقلابية الخاص بإعدام ٣٠ سجيناً سياسياً، واصفاً ما تم بـ المهزلة، رافضاً للحكم الظالم، كما طالب بضرورة اتخاذ موقف تجاه هذا القرار سريعاً.



وأضاف رئيس تحرير الخليج 365، خلال حديثه، أن بيانات الاستنكار والتضامن مع أُسر السجناء والمُختفين قسرياً لن يُفيد، ولابد من اتخاذ موقف جرئ وسريع، خاصة أن الأشخاص الصادر بحقهم حكم الإعدام كانوا مُختفيين منذ سنوات.



واستكمل مُحسن أن الحكم صدر من هيئة قضائية تحت سيطرة المليشيا الإجرامية، وهذا تأكيد على أن هناك انتهاكات بحق الإنسان.

وأضاف مُحسن، أن التُهم التى نسبتها المحكمة للأشخاص وقعت في ٢٠١٦، لكنهم داخل سجون المليشيا منذ ٢٠١٥، مُتسائلاً كيف تم ذلك.

وفى ذات السياق، طالب المحلل السياسي، بإدراج الحركة الحوثية ضمن الحركات الإرهابية ليتسني للعالم مقاطعتهم، لافتاً إلى أن القضية اليمنية قضية سياسية نادرة، فالكل يعلم أن الحوثيين انقلابيون، ولابد من تكثيف جهود الحكومة الشرعية تجاه تقديم معلومات للجهات لإصدار قرار بتصنيفهم كإرهابيين وتقديمهم لـ المحكمة الدولية.

واختتم حديثه، الانقلابيون منذ اللحظة الأولى يلعبون على تكميم الأفواه وإلقاء القبض على كل من يتحدث وكل الصحفيين وأصحاب الرأي وصفحات التواصل الاجتماعي، هناك آلاف اختفوا قسرياً داخل العاصمة صنعاء وعدد من المحافظات التى لازالت تحت سيطرة الحرثيين، هناك حالات تم رصدها للتعذيب وجثث في الشوارع، وصحفيين محتجزين داخل سجون المليشيا، دون وجه حق.