أسلحة قطر في عدن تعيد للأذهان نداءات سابقة لمسؤولين بالشرعية

أعاد ضبط شحنة الاسلحة المضبوطة في العاصمة المؤقتة عدن، للأذهان نداءات مسؤولين أمنيين لضرورة مواجهة عمليات التهريب القطرية للسلاح داخل اليمن.

وتمكنت قوات مكافحة الإرهاب التابعة لأمن عدن، فجر الخميس، من ضبط أحزمة ناسفة وأسلحة متنوعة وذخائر قطرية الصنع خلال مداهمة أحد الأوكار الإرهابية المشتبه بها في مديرية المعلا .

وفي أكتوبر الماضي، أكد وزير الداخلية اليمني، حسين عرب، دور قطر في دعم الميليشيات الانقلابية والتنظيمات الارهابية في بلاده، وسط تقارير عن تحالف بين تنظيمي الإخوان والقاعدة برعاية الدوحة.

وأفادت مصادر أمنية يمنية أن تحالفا ثلاثيا يضم تنظيم الإخوان وتنظيم القاعدة وضلعه الثالث الدعم القطري، اتخذ قرارا بتنفيذ هجمات ضد القوات الأمنية.

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وتؤكد هذه الحادثة حقيقة هذه الدعوات التي وصفت آنذاك بإنها تندرج ضمن محاولات إستهداف حزب الإصلاح من قبل بعض المسؤولين المرتبطين بشكل مباشر بدولة قطر .

كما كشفت العملية الأمنية الناجحة لقوات مكافحة الإرهاب حقيقة تورط قطر في دعم الإرهاب والتنظيمات المتطرفة في المحافظات المحررة .

وأكدت العملية ما تناولته صحيفة الوطن السعودية قبل عدة أشهر حول رعاية قطر لاتفاق بين "قيادات إخوانية والحوثيين" بهدف "تجميد" بعض الجبهات، خاصة وأن الأسلحة القطرية تم ضبطها في منزل أحد القيادات الإصلاحية بعدن .

كما قضت المؤامرة التي حاكتها قطر بين الإخوان والجماعة المدعومة من إيران، بـ"تمكين الميليشيات الحوثية من حشد قواتها في جبهة الساحل الغربي، لإعاقة أي انتصارات للقوات المشتركة".