"#السلاح _الحوثي_يستهدف_المدنيين" يشعل تويتر

تصدر هاشتاج (السلاح الحوثي يستهدف المدنيين)، اليوم، قائمة الترند بموقع التدوين المصغر "تويتر". وحملت تغريدات السياسيين والنشطاء عبر الهاشتاج، تحذيرات من خطورة الدعم القطري للمليشيات الحوثية لإطالة آمد الحرب. ومن جانبه قال الإعلامي السعودي خالد المطرفي إن قناة الجزيرة لا تنقل الأخبار كماهي عن جماعة الحوثي بل تقوم بتزييف الأمور كجزء من تنفيذ أجندة سياسية قطرية لمواجهة الدول الـ4 وليس كما يدعون بموضوعيتهم وهم يعلمون ذلك، بدليل أن تقاريرها تعج بالمعلومات الكاذبة وهو أمر لا يستقيم قبوله من أي جهة محترمة.

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