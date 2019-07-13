ترقبوا.. لقاء خاص مع قائد قوات خفر السواحل بحضرموت وتغطية مصورة لمهرجان البلدة

يجري موقع "الخليج 365" بعد يوم غد، تغطية مصورة لفعاليات مهرجان البلدة الذي تقيمه محافظة حضرموت منتصف يوليو/ تموز من كل عام.

ويشمل التقرير الذي يجريه "الخليج 365" جولة بحرية للتعرف على دور قوات خفر السواحل بحضرموت، ولقاء خاصا مع الرائد محمد عمر بامهير، قائد القوات بالمحافظة.

كونوا معنا أعزاءنا لنبقيكم على تغطية شاملة لمهرجان البلدة السياحي بالمكلا.