مراقبون: تشكيل قيادة للقوات المشتركة من أهم الخطوات لتحقيق النصر

قالت الناشطة المؤتمرية، نورا الجروي، "نبارك للقوات المشتركة إعادة هيكلة ألوية الساحل الغربي تحت قيادة وطنية واحدة وبشكل مؤسسي ومهني".

وأضافت الجروي في تغريدة لها عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" - رصدها "الخليج 365" - "وهذه الخطوة نعتبرها من أهم الخطوات لتحقيق النصر وتنظيم الصفوف وتوحيد الجهود لاستعادة الدولة والجمهورية وتحرير كل شبر في اليمن من مليشيات الحوثي الإرهابية".

ومضت:"حفظ الله قيادات الساحل الغربي كلن بإسمه وصفته حفظ الله جميع الشرفاء والأحرار في مختلف الوحدات العسكرية والأمن وجميع شرفاء اليمن أينما كانوا، النصر قريب بإذن الله".

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واعتبر المراقبون أن تشكيل قيادة موحدة للقوات المقاومة في الساحل الغربي امتداداً للحركة الوطنية اليمنية التي تحمل مشروعاً وطنياً يتمثل في الحفاظ على الدولة ومؤسساتها وحماية المكتسبات الوطنية والدفاع عن النظام الجمهوري والوقوف في وجه المشروع الإمامي المتخلف الذي نجح في استغلال حالة الانقسام والتشرذم بين اليمنيين للعودة من جديد والسيطرة على مؤسسات الدولة ونهب مقدرات البلد ومعسكرات الجيش والأجهزة الأمنية والإضرار بالنسيج الاجتماعي وتزييف الوعي والتلاعب بالهوية الوطنية.

ونوهوا إلى أن هذا الإعلان قد يكون بداية لتحقيق اصطفاف وطني لقوى الصف الجمهوري وتجاوز الخلافات وتوجيه الجهود والإمكانيات لصالح المعركة المصيرية لشعبنا، خاصة أنه جاء بين مكونات مقاومة تربطهم ببعضهم علاقة قوية ومصيرية تعمدت بالدم في مختلف ميادين القتال.

اعتبر مراقبون سياسيون الإعلان عن تشكيل قيادة موحدة لجميع القوات المقاومة والمرابطة في الساحل الغربي بداية صحيحة لتحقيق النصر وتطهير مدينة وأرياف مدينة الحديدة كخطوة جادة لتحرير كامل تراب الوطن من المليشيات الحوثية.