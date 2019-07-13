غدا.. تدشين مهرجان البلدة السياحي الثقافي بمدينة المكلا

تستقبل مدينة المكلا مهرجان البلدة السياحي الثقافي الذي تنظمه السلطة المحلية بمحافظة حضرموت كل عام تزامناً مع نجم البلدة المعروف فلكياً .

وتدشن فعاليات المهرجان صباح يوم غد الأحد الـ 14 من يوليو ، برعاية محافظ المحافظة قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني .

وأنهت اللجنة التحضيرية الرئيسة للمهرجان برئاسة محافظ محافظة حضرموت اللواء الركن فرج سالمين البحسني الترتيبات اللازمة الهادفة الى تنظيم جيد يؤكد الثراء الثقافي الحضرمي .

وأكد المدير العام لمكتب وزارة الثقافة ساحل حضرموت نائب رئيس اللجنة /خالد أحمد القحوم أن فعاليات البرنامج العام الذي تم اعداده وأقره سيادة المحافظ قد تنوعت بالاتجاهات كافة الثقافية والسياحية والاعلامية والعلمية والرياضية منها فعاليات نوعية من ابرزها تنظيم معرض علمي للبيئة البحرية في حضرموت وكذا تنظيم ندوة علمية تراثية عن البحر في الأدب والتراث الحضرمي، واقامة مباراة كروية بين ناديي التضامن والشعب سيتم خلالها تقديم لوحة فنية غنائية راقصة تتحدث عن اهمية الخلق الرياضي والثقافي.

بالاضافة الى الليالي الفنية الغنائية والمسرحية الهادفة ، ناهيك عن مساهمة المرأة من خلال الخيم الاجتماعية النسوية وكذا اقامة مقهى البلدة الذي سيستوعب تنظيم مسابقات حبية تنافسية في الألعاب الشعبية التربين والدومنة والدامة بهدف خلق البهجة في النفوس.

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وسيكون أوبريت "شراقات حضرمية" ايقونة الفعاليات الفنية وسيادية كبار فناني حضرموت وذلك في الحفل الافتتاحي الفني مساء يوم الخميس الثامن عشر من يوليو .

وستتواصل الفعاليات والأنشطة التي احتواها البرنامج العام لمهرجان البلدة 2019م الى الخميس الخامس والعشرين من يوليو الجاري.

وبدأت قوات خفر السواحل اليوم السبت بالانتشار على طول سواحل مدن الساحل لتأمين السواحل وحماية المواطنين .

وأكد قائد قوات خفر السواحل الرائد محمد عمر بانهير ان المئات من قواته انتشرت منذ صباح اليوم في السواحل لحماية المواطنين وتوعيتهم بالمواقع المحظور فيها الاغتسال ، وتم تهيئة فرق ثابتة وراجلة وقوات مرابطة في الطرادات البحرية وسط البحر .

ودعا محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني الى انجاح الفعالية واستغلالها في ابراز تراث حضرموت ، كما وجه قوات خفر السواحل بالانتشار وحماية المواطنين على طول شواطئ مدن المحافظة الساحلية .